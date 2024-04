Yuasa, appuntamento con la storia a Siena. Breuning: "Servirà la stessa fame di Gara1"

A prescindere dall’esito, sarà una giornata storica per Grottazzolina con una quantità incredibile di tifosi pronti a raggiungere Siena. Erano 300 i biglietti a disposizione per gara2 contro l’Emma Villas (si gioca alle ore 19) ma già due giorni prima sono stati polverizzati. Saranno tanti i marchigiani al PalaEstra in una gara che potrebbe già essere decisiva per la Yuasa contro Siena, chiamata invece ad impattare la serie di finale, ma già abituata a gare di altissimo livello. Grotta per chiudere i conti, toscani per rimandare tutto a gara3 domenica a Grotta. "La squadra arriva alla gara con la consapevolezza di esserci regalati una prima chance di arrivare dove vogliamo – racconta con la giusta serenità coach Massimiliano Ortenzi – in casa loro e in un campo difficile, in cui loro faranno tutto quello che possono per rinviare il verdetto a domenica. Il fatto di avere così tanto seguito e adrenalina intorno sarà sicuramente un modo per far sì che i ragazzi comunque si sentano a casa anche domani. Spero che questo possa aiutarci a giocare con la giusta tranquillità, perché per vincere abbiamo bisogno di fare la nostra miglior pallavolo".

A suonare la carica è anche l’Mvp di Gara1 Rasmus Breuning che, in questa serie finale, ha al seguito anche la sua famiglia volata appositamente a Grottazzolina da Glamsbjerg per seguirlo in uno dei momenti topici della sua carriera pallavolistica, "Vincere Gara1 è stata una una sensazione straordinaria, siamo entrati bene nel match fin dall’inizio e con il giusto approccio, abbiamo messo agli avversari la giusta pressione appena scesi in campo. Ho delle buone sensazioni per gara 2, molto dipenderà da se riusciremo a scendere in campo con la stessa fame e mentalità del primo incontro: in quel caso sarà difficile per Siena batterci. Voglio ringraziare i tifosi per essere venuti in massa a supportarci, è davvero un piacere giocare per loro, sentiamo il loro tifo dal campo e spero che vengano tutti a Siena per sostenerci. So che saranno tanti, sarà sicuramente magnifico, non vedo l’ora di giocare Gara 2".

Siena sarà ben diversa da quella vista a Grottazzolina, ricordiamo che furono gli unici ad espugnare in campionato il pala Grotta. Resettare tutto e ripartire in un match che sarà diretto dal ternano Maurizio Merli coadiuvato dal laziale Luca Grassia. Due squadre che si conoscono alla perfezione e, a fare la differenza, saranno indubbiamente pochi dettagli. Di certo però sarà una gara storica.

Roberto Cruciani