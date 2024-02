Yuasa, coach Ortenzi applaude:: "A Ravenna match di alto livello"

Gara di altissimo livello tecnico ed emotivo quella vinta dalla Yuasa Battery a Ravenna contro una squadra in grande crescita che ha saputo rendere la vita difficle a Marchiani e compagni. A sottolinearlo è lo stesso coach della Yuasa Massimiliano Ortenzi: "E’ stata la partita di più alto livello giocata negli ultimi mesi. Ravenna sapevamo ci avrebbe abbassato le percentuali in attacco, sono difficili da affrontare ma eravamo preparati. Nel primo set abbiamo avuto troppa fretta in azioni break point, come nel terzo: non siamo riusciti a sfruttare quelle che ci siamo create. Nei set vinti abbiamo difeso tanto, abbiamo preso le misure ai loro attaccanti in palla e tenuto la linea di ricezione in un palazzetto non semplice perché da molti pochi riferimenti in questo fondamentale. Siamo stati sempre in gara con attenzione e abnegazione anche quando sembravano avere loro il pallino.

Abbiamo aspettato il nostro momento e ci siamo riusciti al meglio. Queste gare ci devono insegnare che il livello dei playoff sarà questo e ci dobbiamo preparare a giocarle così proprio tutte. Se scendi un attimo, è facile perdere un set e e la fiducia, poi gli altri ne possono approfittare perché hanno grandi qualità".

Una vittoria che lascia sensazioni importanti: "Siamo consapevoli che possiamo vincere con chiunque e possiamo fare la nostra pallavolo contro qualunque avversario ma tenendo il nostro ritmo, vicini al limite. Non significa essere perfetti ma stare li e sopportare i momenti difficili che vanno riconosciuti e non fare in modo che pesino sulla squadra".

Di sicuro il rendimento e le emozioni che questa squadra sta dando ai tifosi sono tra le maggiori degli ultimi anni ma coach Ortenzi non dimentica tutte le annate vissute.

"Ogni squadra del passato ci ha lasciato cose importanti che rimangono sempre con noi. Questi ragazzi sia in allenamento che in partita non vogliono mai perdere, giocar male oppure essere sotto. E questo in gara si traduce nel fatto di voler fare sempre qualcosa in più".

E domenica arriva il big match con Siena, gara speciale perché non saranno validi gli abbonamenti e l’intero incasso sarà donato all’Anfas.

"Pensiamo a Siena consapevoli che sarà prima contro seconda, che all’andata è stata una gara strana ma anche che per batterci gli altri devono fare bene bene. Una gara che ci avvicina dove vogliamo essere. Sarà una gara speciale, arrivare a questa gara dopo una vittoria simile ci da l’auspicio di un palazzetto pieno.

Sarà uno spettacolo, i ragazzi hanno bisogno dei tifosi vicini perchè questa gara ci aiuta a dare sostegno reale all’Anffas che si occupa di fare un’attività speciale sul territorio. Abbiamo toccato con mano cosa fanno, sarà veramente speciale. Mi auspico che in tanti saranno presenti e riempiano il palazzetto".