Fermana, Protti e Andreatini ancore di salvezza

Tutto sembra tornato in equilibrio al Pelloni per la Fermana. Mister Stefano Protti in panchina e Massimo Andreatini a bordocampo. Dopo gli scossoni societari degli ultimi giorni, si può finalmente parlare solo di campo. I gialloblù proseguono nella preparazione della prossima partita casalinga contro l’Arezzo, in programma per domenica 19 alle ore 14:30. Match che arriva dopo le due trasferte consecutive, entrambi fallimentari. Due sconfitte contro Pineto (1-0) e Sestri Levante (3-0), la più dolorosa. Il fattore che più era saltato agli occhi dei giocatori gialloblù scesi in campo a Vercelli è stata la stamina. Quanto è durata la loro energia. Poco, pochissimo. Già dopo un quarto d’ora si camminava, fatta qualche eccezione. Non sarà l’unica causa, ma intanto il preparatore atletico Alessandro Spinoglio ha lasciato Fermo. Era arrivato in estate insieme ai vari Bruniera e Tridici. Il primo da tempo è stato esonerato e il secondo è rimasto nello staff di Protti ma non più come vice, dato che il romagnolo ha riportato Cangini. Da sciogliere ancora il nodo per il successore di Spinoglio, ma di certo la preparazione non si blocca per questo. Tutto regolare al Pelloni con la rosa agli ordini di mister Protti. I soliti noti saranno disponibili per la partita contro l’Arezzo. Tornano anche Jonathan Spedalieri e Alessandro Eleuteri dopo la squalifica che gli aveva fatto saltare la partita contro il Sestri Levante.

Entrambi puntano a un posto da titolare, specialmente l’esterno destro. Infatti Lorenzo Laverone è ancora ai box per quella botta alla caviglia rimediata nel derby contro l’Ancona. L’ex capitano del Rimini continua ad allenarsi a parte ma difficilmente sarà disponibile per domenica. Per il resto ordinaria amministrazione. In porta ci sarà Alessio Furlanetto, che sta dimostrando di meritarsi una maglia da titolare. Ben venga, anche perché un under in porta libera uno slot over in campo. La coppia difensiva dovrebbe ricomporsi quella formata da Spedalieri e Andrea Gasbarro, che sembra aver preso il posto di titolare ai danni di Emanuele Padella, tra i peggiori contro il Sestri Levante.

A sinistra confermatissimo Marco Calderoni, finora tra i migliori della squadra. A centrocampo va verso l’ennesima assenza Jacopo Gianelli. Arrivato in estate dopo un calvario di infortuni, aveva dimostrato buone cose nelle amichevoli precampionato, salvo poi fermarsi subito dopo la prima giornata. Da quel periodo qualche convocazione sporadica e niente più. Si va verso la solita linea con Scorza, in visibile crescita, Giandonato e Misuraca. In attacco, anche se i gol non arrivano, le scelte sono tante. Da capire se partirà ancora Paponi titolare o torna Montini.

Filippo Rocchi