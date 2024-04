"79° anniversario Liberazione d’Italia: celebrazioni a Cento con autorità e cittadini"

Il Comune di Cento celebra il 79° anniversario della Liberazione d’Italia, con il ritrovo di autorità, associazioni e cittadini, davanti ai Monumenti ai Caduti di Cento e frazioni e la messa in suffragio ai Caduti. Partecipa nel capoluogo la Banda "Giuseppe Verdi" di Cento. In caso di pioggia le celebrazioni avranno inizio direttamente dal portico del Municipio in via Provenzali, per poi spostarsi verso via Matteotti, sotto il portico della Pinacoteca. A Cento il ritrovo è alle 9.45 in Piazzale Bonzagni, alle 10.15 al municipio, 10.30 al Monumento ai Caduti, alle 11 in San Biagio.