A Casa Cini Ferrara: convegno con due vescovi su un nuovo umanesimo politico-economico

Un nuovo umanesimo politico ed economico per una società, la nostra attuale, alle prese con mille delicatissime sfide. Sono questi i temi al centro dell’incontro in programma oggi alle 18 a Casa Cini (via Boccacanale di Santo Stefano 24), promosso dall’Ucid (l’Unione degli imprenditori e dei dirigenti cristiani), che vedrà protagonista monsignor Mario Toso vescovo di Faenza-Modigliana. Coordina il presidente provinciale dell’Ucid Antonio Frascerra. Le conclusioni saranno affidate all’arcivescovo di Ferrara-Comacchio monsignor Gian Carlo Perego. Come sottolinea padre Augusto Chendi, assistente ecclesiastico dell’Ucid e promotore dell’iniziativa, "si rende necessario ripensare il sistema economico" alla luce, in particolare, dei forti cambiamenti del clima, degli effetti delle migrazioni, dell’acuirsi delle diseguaglianze economiche. Insomma bisogna dare vita a "un nuovo modello relazionale e di interscambio socio-culturale-economico fra le persone". Sullo sfondo un impegno per un maggiore rispetto "verso gli altri e verso il Creato".

a.l.