A lezione dal capitano sui risvolti psicologici di bullismo e violenza

Il comandante della compagnia dei carabinieri di Portomaggiore, capitano Raffaele Tufano, è diventato docente d’eccezione per un giorno al fine di spiegare a studenti e studentesse i risvolti giuridici, sociali, psicologici, economici di fenomeni come bullismo, violenza di genere, intra ed extrafamiliare, di violenza assistita, adescamento online e di tanto altro. Una lezione speciale, cui hanno assistito un centinaio di studenti, che hanno affollato l’aula magna dell’Istituto scolastico superiore Rita Levi Montalcini di Argenta, Una lezione di diritto, educazione civica, cittadinanza e Costituzione ad ampio spettro, in collaborazione con il team antibullismo d’Istituto e con l’ufficio scolastico territoriale che sostengono queste iniziative in senso profondo e responsabile. Il capitano ha spiegato concetti giuridici teorici con esempi pratici e casi concreti, in modo da lasciare impresso nella mente e nel senso civico degli studenti che questi fenomeni non sono senza conseguenze, ma hanno risvolti giuridici, civili, penali e morali di importanza fondamentale per ognuno di loro.