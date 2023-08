"A Poggio Renatico costretti ad abbattere dodici tigli malati"

Da ieri è iniziato l’abbattimento di dodici maestosi tigli lungo il viale della stazione a Poggio Renatico. Questa faticosa decisione è stata presa a causa di un grave problema che li affligge: l’attacco di agenti cariogeni. Sfortunatamente, si tratta di funghi aggressivi che si nutrono della vitalità degli alberi, causando il degrado del legno e del sistema radicale, compromettendo la loro salute e stabilità. "Nonostante i nostri sforzi per cercare una soluzione alternativa – spiegano dal Comune –, gli esperti ci hanno confermato che l’abbattimento è il passo necessario per evitare la diffusione della malattia ma soprattutto per salvaguardare l’incolumità di tutti noi alla luce della recente caduta di due esemplari dovuta al mal tempo. Comprendiamo che questa notizia possa destare tristezza, ma vi assicuriamo che la decisione è stata presa con grande rispetto per l’ambiente e la sicurezza. Come amministrazione comunale, ci impegneremo a piantare nuovi alberi"