A Porto Garibaldi l’iniziativa per i giovani che cercano lavoro

Si terrà oggi, dalle 10 alle 12.30 al Centro Informagiovani a Porto Garibaldi, l’appuntamento con ‘Recruiting day, recruiting year’, iniziativa volta a fare incontrare domanda e offerta di impiego. L’agenzia Maw selezionerà: carrellisti e facchini per azienda di Pomposa; addetti alle pulizie per aziende di Comacchio e Lidi, e Portomaggiore; operai addetti alla palamulini per azienda del settore ceramico di Ostellato, e allevatore di tacchini per azienda di Portomaggiore. Si consiglia di presentarsi con il curriculum.