A Stellata domani l’omaggio allo scrittore Celati

Musica, arte, cultura per appuntamenti che scandiscono il fine settimana. Domani si terranno, nell’ordine, il concerto delle cornamuse scozzesi della "Heart of Italy Pipe Band", una narrazione a due voci in omaggio a Gianni Celati, e il recupero della commedia "Vita stressante? Rimedio ruspante" della Compagnia Ruspante di Pilastri. Alle 17.30 presso il Centro Polifunzionale, ad ingresso gratuito, spazio quindi alle melodie tipiche scozzesi della "Heart of Italy Pipe Band" che proprio nel contenitore culturale matildeo presenterà in anteprima il nuovo disco registrato lo scorso anno all’interno dello stesso Centro Polifunzionale. Alla stessa ora presso il Museo Civico e Archeologico "G. Ferraresi" di Stellata, spazio invece alla cultura con "I narratori delle pianure. Conversazioni dal Po al Serio (andata e ritorno)", un omaggio allo scrittore Gianni Celati mediante una narrazione a due voci a cura di Simone Bergamini e Alberto Di Monaco.