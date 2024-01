’A teatro con mamma e papà’. Torna Junior a palazzo Bellini

COMACCHIO

Domenica alle 16, alla sala polivalente di Palazzo Bellini a Comacchio, si terrà il nuovo appuntamento della rassegna ‘Junior! A teatro con mamma e papà’. Paolo Papparotto e Cristina Marin porteranno in scena lo spettacolo ‘Arlecchino e la strega Rosega Ramarri’. Lo spettacolo racconta dell’innamoramento della strega Rosega Ramarri: per ottenere l’attenzione del suo amato Pantalone, mette in campo le sue arti magiche, con filtri e incantesimi. Ma invece di colpire Pantalone, ne va di mezzo il povero Arlecchino. L’amico Brighella deve intervenire per evitare il peggio e deve affrontare maghi e diavoli. E c’è anche un terribile drago nascosto nella cantina. Ma niente paura: streghe, draghi e diavoli nei burattini non vincono mai, specialmente se ad aiutare i nostri eroi ci sono i bambini. L’ingresso è libero e gratuito.