Abbattimento delle rette alle scuole dell’infanzia grazie ai fondi regionali

Il Comune di Riva del Po ha aderito alla misura ‘Al nido con la Regione accompagnati dall’Europa’. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), finanziato dalla Comunità Europea, la Regione Emilia-Romagna, in continuità con la misura ‘Al Nido con la Regione’, ha messo a disposizione attraverso la ‘Misura per la riduzione degli oneri a carico delle famiglie al fine di favorire l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni per l’anno educativo 2023/2024’, fondi per l’abbattimento delle rette per gli asili nido. Il Comune di Riva del Po, aderendo a questa misura, provvederà all’abbattimento delle rette per l’asilo nido comunale a tutti i nuclei familiari residenti che sono in possesso di Isee pari o inferiore a 40.000 euro. L’adesione del Comune alla misura era stata anticipata dal sindaco Andrea Zamboni e dall’assessore Silvia Brandalesi, nell’ambito della recente visita del presidente della Regione Stefano Bonaccini sul territorio di Riva del Po. In questi giorni, Il Settore Scuola-Servizi Educativi invierà, agli aventi diritto, la richiesta di adesione alla misura economica, resa possibile grazie alle risorse FSE+.