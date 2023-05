’Accelerare il cambiamento’, la foto di Annamaria vince la gara

Alla scuola secondaria di I grado ‘Alessandro Manzoni’ di Jolanda di Savoia, mercoledì, si è tenuta la premiazione del Concorso fotografico ‘Accelerare il cambiamento’ indetto dalla società Cadf-La Fabbrica dell’Acqua in collaborazione con il Comune di Jolanda e l’Istituto comprensivo di Tresignana. Scopo del concorso era quello di interpretare con creatività e originalità il tema promosso quest’anno dalla Giornata Mondiale dell’Acqua e presentato agli studenti e alle studentesse proprio il 22 marzo scorso. Presenti alla premiazione i circa sessanta studenti e relativi insegnanti della scuola, che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa. A consegnare i premi, la vice sindaca di Jolanda di Savoia, Elisa Trombin. La vincitrice del concorso è l’alunna Annamaria Cirelli della classe 1ª H con la foto ‘Non togliamo lo specchio al cielo’, che ha saputo cogliere in uno scatto il significato intrinseco del messaggio ‘accelerare il cambiamento’. Alla vincitrice è stato consegnato un buono da 50 euro per l’acquisto di libri e un buono di 500 euro per la scuola, che verrà utilizzato per acquistare materiale didattico scientifico a disposizione di tutti gli studenti. Hanno inoltre ricevuto una menzione speciale anche gli studenti Morgan Cavallari, Matteo Trombin, Leonardo Vecchiatini, Luca Casotti, Giulia Milan e Chiara Gambetti.