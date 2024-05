Accoltella la rivale in amore. Il giudice convalida l’arresto

È stato convalidato l’arresto della donna che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe accoltellato la rivale in amore. Il giudice però ha disposto di procedere nei confronti dalla giovane non più per tentato omicidio, ma per lesioni gravi. Inoltre la donna è stata rimessa in libertà. Sarebbe la gelosia, in ogni caso, la scintilla all’origine della lite scoppiata nei giorni scorsi tra due ragazze e finita nel sangue. La donna, una nigeriana di 25 anni, è stata raggiunta da alcuni colpi di coltello alla testa e all’avambraccio. A sferrarli, secondo le prime ricostruzioni, la ex del suo attuale fidanzato, una connazionale di un anno più giovane. È stata una serata decisamente movimentata quella che si è vissuta sabato nel cuore del Gad. Le protagoniste della vicenda sono finite una all’ospedale di Cona e l’altra in caserma in manette. Teatro della lite viale IV Novembre dove erano presenti le due rivali insieme all’uomo ‘conteso’ e ad altre persone.

A un certo punto, tra le due ragazze è cominciata una discussione. All’improvviso è spuntato un coltello. La 24enne lo ha impugnato e ha colpito la rivale. Il caos scatenato dalla violenta colluttazione ha fatto scattare l’allarme, portando in viale IV Novembre i carabinieri della compagnia di Ferrara. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna ferita e il clima ancora incandescente.