Sono cominciati ad Argenta, al teatro dei Fluttuanti, i lavori del ventinovesimo convegno nazionale della Fondazione Aiutiamoli a vivere. È un’organizzazione solidaristica conosciuta da tutti gli argentani, perché è protagonista nella comunità da tanti anni, con grande impegno e dedizione. Dal 1991 ha accolto i bambini bielorussi per dei soggiorni sanitari dopo il disastro di Chernobyl, lavora e ha lavorato per avviare progetti di sostegno ai bambini sui fronti di guerra e per fornire aiuti umanitari, come fanno oggi in Ucraina, ma anche in Palestina, o altrove dove arrivare fa la differenza. Il presidente Fabrizio Pacifici ha raccontato, nella sua relazione, che in 30 anni soni stati accolti 600mila bambini. E ha concluso: "La cooperazione internazionale italiana funziona. Funziona, e saperlo ci dà il senso dell’impegno, della differenza che possiamo fare".