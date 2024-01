Accusato dagli ex amministratori di Comacchio, Conventi assolto

GORO

Ci sono voluti cinque anni, ma alla fine il processo nei confronti dell’ex sindaco di Goro Rino Conventi – che è stato in carica negli anni dal 1997 al 2006 – si è concluso martedì pomeriggio, con un’assoluzione. L’ex primo cittadino era finito davanti al giudice per diffamazione. Le indagini nei suoi confronti erano iniziate nel 2017 quando fu querelato dall’ex sindaco di Comacchio Marco Fabbri, dall’ex vice sindaco Denis Fantinuoli e da Davide Pozzati.

Tutti e tre, ma ciascuno per proprio conto, lo aveva accusato di aver pronunciato affermazioni offensive e diffamatorie nei loro confronti, tra queste il fatto che fossero ’un comitato di affari’ per situazioni che riguardavano le concessioni per la pesca delle vongole. Accusandoli anche, sempre secondo quanto riportato nelle querele di ’fare un gioco sporco’.

Conventi, che in giudizio è stato assisto dall’avvocato Vasco Sisti, aveva rispedito al mittente le accuse lanciategli addosso. Ma ci sono voluti ben cinque anni, appunto, per sentir leggere una sentenza di assoluzione. Martedì, al termine del rito abbreviato con il quale aveva chiesto di essere giudicato, Conventi è stato assolto con la classica formula piena, cioè perché "il fatto non sussiste", come ha precisato l’avvocato Sisti. "Finalmente – sottolinea il legale – abbiamo ottenuto la piena e totale innocenza di colui che è un vero galantuomo e che ha dovuto subire questa gogna per tutti questi anni".

Da sottolineare, infine, che potrà essere presentato ricorso in appello, se lo dovesse ritenere opportuno, la procura di Ferrara.

Cristina Rufini