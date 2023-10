Achille Funi, incontro con le scuole: "Uno spunto per i lavori in classe"

Un’occasione per presentare alla cittadinanza e alle scuole le opere del pittore Achille Funi quella che si è tenuta mercoledì al Rdavanti a dirigenti e docenti. La mostra aprirà ufficialmente sabato 28 ottobre a palazzo dei Diamanti, intitolata ‘Achille Funi. Un maestro del Novecento tra storia e mito’. "Saranno in mostra più di 130 opere – ha spiegato Chiara Vorrasi, curatrice della mostra –, sarà la più estesa monografica dedicata all’artista da 50 anni, dalla grande mostra del 1973, e questo permetterà di seguire le orme dell’artista con tutti i suoi capolavori, dalla formazione alla maturità, seguendo passo per passo il segno che evolve, la maturazione dello studio dei classici, l’affinamento dei mezzi fino al contrastare la modernità".

Il ferrarese Virgilio Socrate Achille Funi ha attraversato da protagonista i principali movimenti che hanno caratterizzato la cultura italiana della prima metà del Novecento. Dopo essersi distinto nell’ala moderata del futurismo, è salito alla ribalta tra i grandi interpreti del Realismo magico, del moderno classicismo di Novecento e del muralismo degli anni Trenta, pur mantenendo una spiccata autonomia. Innamorato dei miti classici e della sapienza rinascimentale, al punto da essere considerato un moderno umanista, Funi ha saputo celebrare "l’eternità della vita nell’arte" attingendo ai valori formali della tradizione figurativa antica come al linguaggio più attuale di Cézanne, Picasso, Derain, de Chirico. Come ha sottolineato la curatrice "riscoprire Ferrara con gli occhi di Funi è uno degli obiettivi che la mostra porrà ai cittadini e alle scuole". Nell’occasione sono stati infatti presentati i progetti creati insieme ad Eni Scuola legati alla mostra. "È un progetto – così Dorota Kusiak, assessore con all’Istruzione – che ci dà l’opportunità di immergerci nel mondo di Achille Funi. Voi docenti siete una parte importantissima di questo progetto, è fondamentale coinvolgere le scuole alla scoperta di questo maestro indiscusso del Novecento che ha lasciato un’impronta indelebile nell’arte. Spero che la conferenza sia di spunto a tutti per idee e attività da realizzare in classe".