Acqua e gas, Hera potenzia i suoi tecnici

Hera S.p.A. per i territori gestiti sono alla ricerca di personale da inserire come operatore idraulico, ambosessi, che si occuperà delle attività di conduzione, manutenzione e pronto intervento sulle reti di distribuzione acqua o gas. Oltre la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti acqua o gas (ispezione, verifica funzionale, manutenzione e controllo), primo intervento su segnalazioni di anomalia/guasto e relativa messa in sicurezza, in orario ordinario e in reperibilità. Oltre all’assistenza e verifica delle attività svolte delle imprese terze, attività di ricerca perdite. Il personale sarà impiegato nelle sedi di Ferrara, Bologna, Modena, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Richiesto un diploma di istruzione tecnica, esperienza nel settore idraulico e gas, conoscenze in ambito idraulico. I candidati dovranno avere la disponibilità a lavorare in orario di reperibilità, avere una buona conoscenza degli strumenti informatici ed una patente B.