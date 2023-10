Acqua potabile, riparata la condotta

Sono stati recentemente completati i lavori di risanamento della condotta di interscambio tra le centrali di potabilizzazione di Serravalle e di Ro. Una condotta estremamente strategica per Cadf, in quanto consente di poter sopperire ad eventuali avarie di una delle due centrali, così come di affrontare particolari situazioni di criticità. Infatti, permette di garantire la distribuzione di acqua potabile anche nel caso si dovesse interrompere il processo in uno dei due impianti per un qualsiasi motivo, ad esempio per scarsità di risorsa in caso di siccità. La condotta, che era stata costruita negli anni ’80, in parte in acciaio rivestito ed in parte in ghisa, presentava uno stato di deterioramento importante e grazie ad un investimento di 2.615.000 euro si è provveduto a ripararla.