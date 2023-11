Addetto alla gastronomia per Coop Alleanza

Coop Alleanza 3.0 per la propria sede di via Bologna a Cento è alla ricerca di un addetto, ambosessi, alla gastronomia. La risorsa dovrà effettuare la preparazione del banco a vendita assistita, cura la vendita diretta al consumatore di salumi, formaggi e piatti pronti, inoltre, dovrà provvedere all’allestimento dei banchi frigo a libero servizio. Gradita una qualifica di diploma scuola alberghiera, utilizzo degli strumenti di taglio (coltelli e affettatrici), conoscenza delle tecniche di porzionatura dei prodotti conoscenza delle merceologie (salumi e formaggi), capacità di fornire consigli per la conservazione e il consumo dei prodotti disponibilità, idoneità alla movimentazione manuale di carichi flessibilità a lavorare su turni unici e spezzati (comprese domeniche e festivi a rotazione). Richiesta diploma e previsto assunzione come dipendente con orario full-time. Sede di lavoro Cento.