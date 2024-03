Addio a Cardi, ‘guerriero’ del Gad

Il Gad piange una delle sue storiche ‘sentinelle’. Graziano Cardi, morto ieri all’età di 87 anni, abitava da una vita nel cuore della zona stazione. Un quartiere per il quale si era a lungo battuto, chiedendo più sicurezza e decoro per gli abitanti. Pensionato, già imprenditore e consulente edile, era il responsabile di uno dei comitati attivi nella zona, il ‘Cesare Battisti’. Attento osservatore delle cronache del Gad, è sempre stato in prima linea nella battaglia per la sicurezza. Commosso l’addio del vicesindaco Nicola Lodi. "Ciao Graziano – scrive su Facebook –. Oggi perdiamo un vero amico, che dieci anni fa, in tempi non sospetti, mi ha avvicinato chiedendomi di cambiare faccia alla zona Gad, quartiere in cui risiedeva e che amava profondamente. Insieme abbiamo fatto e vinto tante battaglie. Un vero guerriero, che mancherà a tutti".