Addio a Trocchi, sacrestano e bidello

Si è spento a 98 anni Luciano Trocchi, un uomo conosciutissimo a Renazzo e non solo, che nei tanti anni ha rivestito vari ruoli in frazione. "Dalla società Sportiva " Stella Alpina", di cui era un attivissimo collaboratore, della gloriosa e conosciutissima Filodrammatica Renazzese in cui ha recitato – ricorda la scrittrice Teresa Giberti - del suo lavoro alla chiesa di Renazzo come sagrestano, della sua attività come bidello nella nuova Scuola media. E’ stato anche corista nel coro " Santa Cecilia", e ha attraversato gran parte della storia di Renazzo negli anni in cui c’ era un mondo diverso,solidale, accogliente".