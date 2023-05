Agende Rosse, domani l’incontro sulle nuove sfide dell’antimafia

’Le nuove sfide dell’antimafia’ è il titolo dell’incontro, che si terrà domani, alle 17, nella Sala dell’Arengo, a Ferrara, organizzato dall’Associazione Agende Rosse di Ferrara (il nome dell’Associazione fa riferimento all’agenda di Paolo Borsellino sparita dopo la strage di via D’Amelio). Ne parleranno Franco La Torre, appassionato di storia e cooperazione internazionale, da 25 anni si occupa di progetti europei per lo sviluppo urbano sostenibile, autore del libro L’antimafia tradita in cui racconta la sua vita e il suo impegno contro il sistema di potere politico-mafioso dopo l’uccisione del padre avvenuta nel 1982; Stefano Baudino, giornalista, scrive su “antimafia 2000, L’indipendente e Il Fatto Quotidiano, divulgatore nelle scuole e università del fenomeno mafioso, autore del libro La mafia non è cosa da adulti dove spiega la storia di cosa nostra fino agli ultimi processi. Non è da escludere un intervento da remoto di Salvatore Borsellino. Modera l’incontro l’avvocato Domenico Morace di Agende Rosse Bologna, presenta Gregorio Barison di Agende rosse Ferrara.