Agricoltura 4.0, gli imprenditori vanno a lezione

È partito a Fiscaglia il corso in Agricoltura 4.0, dedicato agli imprenditori del territorio per conoscere le tecnologie sempre più innovative che stanno rivoluzionando il settore e approfondire vantaggi e opportunità che ne derivano. L’iniziativa, gratuita, è finanziata dal Comune, che metterà a disposizione un’aula per le lezioni che si terranno sino all’8 gennaio e saranno tenute dai docenti del Centro di formazione professionale (Cfp) Cesta. Sono previste trenta ore di lezione, di cui due ore dedicate alla pratica in campo. A presentare il corso, nei giorni scorsi, il sindaco Fabio Tosi e la presidente della Fondazione San Giuseppe – Cfp Cesta Nadia Romeo. Come spiegato dal primo cittadino, l’agricoltura è in una fase di evoluzione, "ed è necessario per gli imprenditori conoscere strumenti innovativi che dialogano con piattaforme satellitari e consentono di ottimizzare la produttività dei terreni, ridurre i costi e gli impatti sull’ambiente". Romeo ha ringraziato il Comune "per aver creduto nel progetto".