Agricoltura e istituzioni a confronto all’Oasi di Pieve

"Il Mondo agricolo parla alle Istituzioni". E’ questo il filo conduttore del convegno che si terrà martedì all’Oasi di Vigarano Pieve a partire dalle 18. "Riponiamo la speranza e la volontà – spiega il segretario del circolo del PD locale - che con questa iniziativa parta un ciclo di incontri sui temi economici e sociali del nostro territorio". Interverranno l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi, i vertici provinciali delle associazioni agricole Cia, Confagricoltura, Coldiretti, sono stati invitati tutti i sindaci. E’ l’attenzione del Pd ad un settore trainante dell’economia: "A Vigarano il 63% della ricchezza, sia in termini di redditi che di prodotti, dipende dall’agricoltura – aggiunge Mainardi -. Ci sono 130 lavoratori iscritti al settore primario di cui 80 stagionali. Ci sono oltre 300 famiglie che vivono dell’agricoltura e producono oltre il 60% del Pil". Poi un riferimento alle difficoltà del settore: "Pensiamo che in questo territorio – dice il segretario – la grandinata del 2 e 3 maggio ha buttato giù il 50% dei fiori di pesco e prugne. Serve attenzione sul tema dell’agricoltura e dell’ambiente legandoli. Con questo incontro vogliamo mettere a contatto il mondo dell’agricoltura con tutte le istituzioni. Se vanno in crisi qui 300 famiglie va in ginocchio l’economia". Presiederà il convegno e coordinerà i lavori Marcella Zappaterra, presidente del gruppo Pd in Regione: "Un ringraziamento va al Pd di Vigarano – sottolinea - che si fa carico di una serie di iniziative che partono dai numeri e da riflessioni che verranno messe a disposizione della discussione e del contributo dei presenti". Claudia Fortini