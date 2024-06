Agricoltura e territorio, le sfide per il futuro: "Confronto con le aziende"

Un impegno concreto per il mondo dell’agricoltura. Nel pomeriggio di ieri nel giardino Hirsch in corso Porta Mare, si è tenuta una tavola rotonda sul tema ‘Diamo all’agricoltura ferrarese il ruolo che si merita’, promossa ed organizzata da Carlotta Ceruti, candidata al consiglio comunale nella Lista Civica ‘Ferrara al Centro – Andrea Maggi con Alan Fabbri Sindaco’, presente anche l’assessore Andrea Maggi. Un appuntamento di confronto e ‘scambio’ sulle diverse tematiche del mondo dell’agricoltura. Erano presenti al tavolo imprenditori agricoli, rappresentanti delle categorie interessate e professionisti del settore, quali Luca Mazzoni, Riccardo Zanzi, Silvia Salvi, Filippo Zaghi, Paola Pedroni, Francesco Manca, Leonardo Gatti e Eugenio Morsiani. In apertura Carlotta Ceruti ha ricordato che "si tratta di un appuntamento che permette di raccogliere le problematiche e necessità del nostro mondo agricolo, per comprendere come un’amministrazione comunale possa essere di supporto". Maggi, nel ricordare la scelta di ricandidarsi con una lista civica, ha spiegato come il Comune abbia adottato un documento strategico in materia agricola realizzata dal gruppo di lavoro che unisce Comune, associazioni di categoria e principali aziende del territorio (‘Sistema Agricoltura Ferrara’). "Il confronto con le realtà agricole del nostro territorio – ha aggiunto –, ascoltando le diverse criticità, ci permette d’incrociarle con le competenze che può avere un’amministrazione comunale". Nei vari interventi, Gatti ha posto l’accento sull’agrivoltaico, sistema integrato fra produzione energetica e produzione agricola. Tra i punti emersi anche la necessità di uno sportello unico in tema di agricoltura per la gestione burocratica. Su tutti la problematica della manodopera, tema ripreso da più interventi, tra cui quello di Francesco Manca. "Un tema che riguarda tutto il mondo dell’agricoltura – ha detto –. Nel caso di personale straniero sarebbe importante avere un punto di mediazione culturale".