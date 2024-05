Agricoltura e turismo, premiate tre tesi di laurea

Francesca Bonzagni, Filippo Gardinali e Orietta Rossi sono i giovani laureati vincitori del Premio ‘Marcello Ludergnani’, promosso dal Rotary di Cento in memoria dell’indimenticato dirigente del club e del movimento scomparso vent’anni fa. La consegna dei riconoscimenti è avvenuta l’altra sera nel corso di un partecipato incontro, coordinato dal presidente Matteo Lodi, alla presenza dei soci del club, della famiglia Ludergnani e di rappresentanti dell’ateneo estense guidati da Michele Pinelli, delegato alle lauree professionalizzanti. Le tesi di laurea sono state scelte, fra le numerose presentate, da una commissione composta da Matteo Ludergnani a nome della famiglia e da Fabio Bartolini e Michele Mistri di Unife. I temi dei lavori dovevano riguardare agricoltura o turismo, cioè i comparti di interesse e attività di Ludergnani. Francesca Bonzagni (tesi di laurea in Tecnologie agrarie e acquacoltura del Delta) ha effettuato uno studio sulla lotta biologica agli insetti che danneggiano la coltivazione della pera. Filippo Gardinali (laurea magistrale in Biotecnologie agrarie e per la filiera agro-alimentare) ha presentato un progetto che vede al centro prodotti di derivazione microalgale per combattere il fungo del pero alternaria. Di taglio turistico, invece, la tesi di Orietta Rossi (corso di studio manager degli itinerari culturali) sul museo del Delta antico di Comacchio post pandemico.