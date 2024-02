Ai giardini di ’Cioch’ il carnevale per 150 bimbi

Arriva a Bondeno il Carnevale dei bambini:. L’appuntamento è fissato per oggi quando dalle 19 in poi si terrà nelle ex scuole elementari di Piazza Aldo Moro (giardini di Cioch) la prima Festa di Carnevale per bambini delle scuole dell’infanzia ed elementari del territorio. "Sarà una bellissima serata di festa per 150 bambini e bambine, gestita e animata dall’egregio lavoro di Spazio29, che ringraziamo per aver organizzato l’appuntamento assieme al Comune – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Aria Poltronieri –. Il sostegno da parte dell’Amministrazione è massimo: dall’acquisto dei giochi e dei dolcetti sino alla tariffa di ingresso calmierata (stabilita in 6 euro a partecipante, ndr), il tutto per dare concrete opportunità ai più piccoli e alle loro famiglie".

E ancora: "Dunque – concludono Saletti e Poltronieri – spettacoli, giochi organizzati, spuntino serale e tante sorprese: tutto questo attenderà i piccoli partecipanti, in una serata ricca di scherzi e risate sino alla mezzanotte". L’accoglienza dei bambini è infatti prevista dalle 19.00 alle 20.00, mentre a seguire inizieranno lo spettacolo e poi, dalle 20.30 alle 22.00, i giochi. Alle 22.00 spuntino per tutti i bambini con pizza, pincia, patatine e bibite, mentre alle 24.00 finirà la festa e le famiglie potranno recarsi alle ex scuole elementari per il ritiro. Alla Festa di Carnevale di sabato 10 ne seguirà un’altra con le stesse modalità sabato 24 febbraio. I posti a disposizione sono quasi esauriti. Per informazioni: 347 712 0533 (Lorenza). Insomma, il divertimento è assicurato per i piccoli delle scuole dell’infanzia.

cl.f.