Aids, come combatterlo. I presidi della prevenzione

Un calendario di appuntamenti per sensibilizzare, prevenire e contrastare lo stigma, quello in programma in città in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids – che ricorre domani, 1° dicembre – e che prevede diverse possibilità e luoghi fino a mercoledì 6. Il progetto è stato presentato nella sala dell’Arengo della residenza municipale con l’assessore Dorota Kusiak e la presidente della Commissione Pari opportunità Paola Peruffo. "Istituita nel 1988 – così la prima – con l’obiettivo di sensibilizzare e informare la popolazione sui temi relativi al virus Hiv e all’Aids, la Giornata rappresenta un momento cruciale per riflettere sull’attualità di questa sfida globale. Siamo sempre più convinti che le campagne informative siano essenziali per la prevenzione e la diagnosi precoce". Oggi, con i progressi della medicina scientifica, l’aspettativa di vita e la qualità della stessa, per le persone con Hiv, sono notevolmente aumentate rispetto agli anni passati. "La campagna di sensibilizzazione e informazione – continua l’assessore – aiuta molti cittadini, specialmente giovani, ad acquisire consapevolezza sul tema per tutelare il proprio stato di salute. Con la determinazione di tutti e la disponibilità dei volontari, garantiamo 5 presidi informativi e la possibilità di somministrare il test rapido Hiv in totale sicurezza e privacy". All’incontro in Comune hanno partecipato anche la presidente del Consiglio di Parità di Unife, Eleonora Federici; le referenti di Spazio Giovani, Silvia Barbaro e Cristina Banzi per le aziende sanitarie; l’operatrice dell’unità di strada del Serd Elisa Massimo; Michela Mazzoni e Giada Creuso delegati per rappresentare la Croce Rossa e i Giovani della stessa; Daniela Segala dell’Azienda ospedaliera; il responsabile Salute Arcigay ’Gli Occhiali d’Oro’ Matteo Gilli; il direttore sanitario Avis, Massimo Gallerani; Valeria Ruggeri del Centro Donna Giustizia; Gianpaolo Zurma e Nicolò Saccarola per Azione universitaria studenti fuori sede; la direttrice Afm-Farmacie Comunali, Paola Nocenti. Il calendario dei presidi d’informazione e somministrazione dei settecento test rapidi, sono iniziati ieri in via degli Adelardi (al polo didattico), oggi invece, dalle 14 alle 19, sempre gestito da Unife al chiostro Santa Maria delle Grazie. Si prosegue domani dalle 15 alle 20 nella sede dell’Arcigay in via Ripagrande 12; lunedì dalle 14.30 alle 16.30 allo spazio giovani del Centro salute in via Boschetto e mercoledì 6 alla Caritas di via Brasavola dalle 11 alle 13. Il test è in forma anonima e gratuita, il risultato del test è immediato.

m.t.