"Aiutateci nella nostra Romagna"

Stiamo osservando sconvolti da alcuni giorni una tragedia che conferma ancora una volta la fragilità del nostro Paese e allo stesso tempo mette a nudo la scarsa considerazione cui viene tenuto il futuro della popolazione da parte di chi da decenni toglie fondi a interventi strutturali nel territorio "grazie alle lobby che remano contro", come dice il ferrarese Alessandro Bratti, segretario generale dell’autorità di bacino Distrettuale del Po. Dall’altra parte assistiamo alla eroica resistenza di una popolazione, gli abitanti della Romagna, che non si rassegna e da diversi giorni sta lottando contro una calamità che supera ogni precedente immaginazione e che purtroppo, se non faremo una decisa inversione di rotta, dovremo considerare abituale. Le visioni proposte dalla tv, i racconti e le testimonianze degli abitanti dei luoghi colpiti, sono drammatiche e fanno emergere ancora di più la forza dei nostri conterranei che "non si piangono addosso" ma che manifestano solidarietà e fratellanza esemplari, a favore di chi ha bisogno, giovani e anziani. Siamo un gruppo di “ferraresi” originari della Romagna che vivono a Ferrara da tanti anni e che sono inseriti nel territorio a pieno titolo ma che, allo stesso tempo, mantengono il legame con la terra da cui provengono e verso la quale sono solidali.

Per questo motivo la nostra è una esortazione ad aiutare concretamente la popolazione della Romagna che sta dimostrando di non arrendersi e che confida nel futuro, certa che tutto tornerà come o meglio di prima. Appelli per aiutare la popolazione emiliano-romagnola stanno spuntando giornalmente, a partire da quello emesso dalla Amministrazione della Regione, per cui il nostro invito è quello di dimostrare generosamente la solidarietà con chi ora sta lottando strenuamente per il proprio futuro, perché siamo certi che la solidarietà moltiplicherà l’efficacia degli sforzi dei romagnoli.

Giovanni Baruzzi,

Cinzia Bracci, Maria Grazia Bracci, Carla Cilotti,

Nicolino Fiscelli,

Sergio Foschi, Fiorenza Liverani, Paolo Maltoni, Maria Omicini, Bruno Zannoni