Al molo Wunderkammer show con Formignani

Oggi inizia l’ultimo mese di concerti al molo Wunderkammer in compagnia di Un Fiume di Musica. Sarà l’Organic 3 che riportando alla luce le sonorità tipiche jazz-blues degli anni ‘60 e ’70 del secolo scorso, darà il via alla staffetta che porterà la conclusione dell’VIII edizione della manifestazione che si chiuderà il 17 agosto. Il Trio formato da Roberto Formignani (chitarra) Massimo Mantovani (tastiere) e Lele Barbieri (batteria) realizza il caratteristico sound di quel periodo utilizzando strumenti distintivi. Un elemento peculiare è l’uso del piano “Fender Rhodes”, che svolge sia il ruolo delle tastiere sia quello del basso, quest’ultimo elemento è assente nella formazione. Alla classica formazione si unisce per la serata Federico Benedetti al sax. La serata verrà dedicata all’Associazione Giulia.

Un Fiume di Musica 2023 presenta ventuno concerti, coinvolge centinaia di musicisti e professionalità per tre mesi di musica fino al 17 agosto. Per l’ottavo anno il fiume Volano ospita un concerto ogni sera al Molo Wunderkammer (sul retro di Palazzo Savonuzzi in via Darsena, 57) con il tema della solidarietà. La Darsena di San Paolo diventerà una meravigliosa piazza musicale dove celebrare la musica e offrire uno spazio di incontro e promozione per le organizzazioni di volontariato locali.