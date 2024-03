Al via il corso di pittura: "Momento di sviluppo"

È stato ufficialmente presentato il corso di pittura organizzato da Cna e Cna Pensionati che avrà come docente l’artista e socio storico Raimondo Imbrò. "Come Cna teniamo moltissimo a questo progetto perché ci permetterà di mostrare l’aspetto artistico dei nostri artigiani – dice Valeria Ferri, Presidente di Cna Area Ferrara – alla fine del percorso organizzeremo anche una mostra per poter esporre i risultati di questa interessante iniziativa". "Il corso di pittura rientra nell’ottica dell’obiettivo di Cna Pensionati di creare momenti di socialità – afferma Ida Bruneo responsabile Cna Pensionati –, ma anche di apprendimento e di sviluppo delle proprie capacità e creatività. Sarà sicuramente un’occasione per i partecipanti per scoprire un nuovo lato di sé". "Il percorso inizierà con qualche nozione teorica – spiega Raimondo Imbrò – sicuramente parleremo di storia dell’arte, teoria dei colori e delle ombre, prospettiva". Il corso partirà a metà aprile e prevede, per la fase iniziale, dodici incontri a cadenza settimanale.