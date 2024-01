Alessandra Necci si insedia: "Saprà valorizzare la Pinacoteca"

Le Gallerie Estensi di Modena, Ferrara e Sassuolo hanno dato ieri il benvenuto alla nuova direttrice, Alessandra Necci. Succede a Martina Bagnoli, che ha gestito il museo con più sedi a partire dal 2015.

Alessandra Necci (nella foto) è nata a Roma. Storica, autrice di numerosi libri storico-biografici su personaggi come Maria Teresa d’Austria e Maria Antonietta di Francia, Nicolò Machiavelli, Napoleone, Caterina de’ Medici e Luigi XIV, è avvocato e docente nel Dipartimento di Impresa e Management della Luiss “Guido Carli”. Il suo raggio d’azione comprende ad oggi anche la Pinacoteca Nazionale, al piano nobile di Palazzo dei Diamanti, che racchiude una significativa rassegna della pittura a Ferrara dal Duecento al Settecento. "Un plauso va alla neo direttrice delle Gallerie Estensi, con la quale ci auguriamo di collaborare fin da subito in modo attivo e proficuo per la valorizzazione del grande patrimonio della Pinacoteca della città, sia in una prospettiva locale, con un museo portavoce dell’identità storica e culturale del territorio, che in una visione turistica internazionale", dice il sindaco Alan Fabbri. "Saprà valorizzare le collezioni e coinvolgere il pubblico", aggiunge l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli.