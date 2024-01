Alì Supermercati dona mille euro a tre associazioni

Il cuore di Alì Supermercati batte ancora una volta a favore delle associazioni di volontariato ed enti del Terzo settore. Nei giorni scorsi si è tenuta la 40esima edizione di ‘We Love People’, iniziativa volta a sostenere progetti di valenza sociale delle associazioni. Come funziona?

L’azienda mette periodicamente a disposizione 1.000 euro da distribuire a tre associazioni e sono i clienti, inserendo in apposite urne il gettone consegnato loro alle casse, a decidere come verrà suddivisa la somma. Dalla pesatura dei gettoni, infatti, il contributo viene distribuito in percentuale. Il progetto è iniziato nel 2018 presso l’Ali di Tresigallo e ad oggi sono stati distribuiti 40mila euro per le associazioni del territorio comunale e non solo. A presentare la cerimonia di consegna dei fondi Cristina Ossi di Alì Tresigallo, alla presenza del sindaco di Tresignana Laura Perelli, dell’assessore comunale di Ferrara Cristina Coletti e dell’ex primo cittadino di Tresigallo Dario Barbieri, sindaco quando aprì il punto vendita nel paese. Ad essere premiati con gli assegni Ail Ferrara (500 euro) per l’attività a sostegno dell’assistenza e la ricerca contro la leucemia, Anteas Tresigallo (276 euro) che svolge attività di trasporto sociale per i cittadini verso strutture sanitarie e Anmic Ferrara (224 euro) per sostenere l’acquisto di un sollevatore con bilancia incorporata per anziani e persone con disabilità. Il sindaco Laura Perelli: "La presenza dell’assessore Coletti ci permette di far conoscere anche alla città di Ferrara quale sia la mission di Alì, caratterizzata da una grandissima attenzione al territorio: un’attenzione che tocca tutti gli ambiti strategici, supportando le esigenze delle associazioni, delle scuole, del sociale e l’attenzione all’ambiente".