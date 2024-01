Alla Pro Loco la gestione dello Iat

Confermata anche per quest’anno, per una spesa di 90mila euro, la gestione del servizio di Informazione ed Accoglienza turistica di Pomposa, in materia di erogazione dei servizi turistici. Un’attività svolta anche attraverso il servizio che svolgono le due operatrici presso la sede dello Iat, ubicata nella palazzina posta di fronte alla millenaria abbazia di Pomposa, che ospita anche alcuni quadri del pittore Mario Capuzzo. Una riassegnazione, dopo quella degli scorsi anni, poiché nella delibera si precisa che "l’attività di informazione e accoglienza turistica comunale finora esercitata sia stata espletata in maniera particolarmente efficiente ed efficace, contribuendo in maniera significativa al raggiungimento di risultati ampiamente positivi, in termini qualitativi e quantitativi, in materia di servizi offerti ad un’ampia e considerevole gamma di visitatori arrivati nel nostro territorio".