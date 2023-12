Alla scuola Franceschini canti, balli e lotteria. Prof e alunni insieme Scuola primaria Franceschini di Porotto: conto alla rovescia per il mercatino della solidarietà. Docenti e collaboratrice scolastica si preparano per l'iniziativa del 16 dicembre. I proventi serviranno per acquistare materiale didattico.