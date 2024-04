All’abbazia arriva il festival d’autore: "Dal jazz alla lirica, ben 55 eventi"

Sarà all’insegna di ‘classico è contemporaneo’, la 24esima edizione dell’Emilia Romagna Festival - ERF, il lungo itinerario musicale che comincia quest’anno il 3 luglio e si chiude l’11 settembre, mettendo in campo un’imponente edizione con 55 straordinari appuntamenti, nei luoghi più preziosi della tradizione architettonica, dai castelli alle pievi antiche, dai teatri alle piazze, e coinvolgendo 20 comuni distribuiti tra le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara, con trentasette location che ospiteranno più di seicento artisti provenienti da tutte le parti del mondo. Come nelle precedenti edizioni della rassegna organizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, un’importante rete di Comuni e di vari enti e privati, a fare da scenario agli eventi saranno anche l’Abbazia di Pomposa di Codigoro e Comacchio che ospiteranno alcuni degli appuntamenti in programma. Nel parco del complesso abbaziale, il 4 luglio sarà protagonista il trio formato dal sassofonista Javier Girotto, dal cantante e attore Peppe Servillo e dal pianista Natalio Mangalavite che presenterà "L’anno che verrà" un sentito omaggio a Lucio Dalla; il 17 luglio, poi, la grande voce di Anna Maria Castelli accompagnata dal chitarrista argentino Adriàn Fioramonti, da Thomas Sinigaglia alla fisarmonica e da Stefano Rapicavoli alla batteria, si esibirà in un meraviglioso omaggio jazz a Domenico Modugno. Il 24 luglio il soprano Elisa Balbo e il mezzosoprano Martina Belli, accompagnate dal pianoforte di Davide Cavalli, daranno vita a un Galà Lirico con un ricco programma che ripercorre la straordinaria stagione lirica europea tra ‘800 e l’albeggiare del ‘900. Il 2 agosto arriveranno i Filarmonici di Busseto, storica formazione di Busseto (paese natale di Giuseppe Verdi), mentre l’8 agosto, da Budapest, si esibisce l’Anima Musicae Chamber Orchestra. A Comacchio, nella piazza della Cattedrale, il 28 luglio si terrà un concerto-spettacolo in omaggio al quartetto Cetra: sul palco i Favete Linguis, trio vocale composto da tre interpreti eccezionali, Stefano Fresi, Toni Fornari ed Emanuela Fresi, impegnati in "Cetra… una volta". Il 30 luglio vi sarà un graditissimo ritorno: Noa, stella internazionale della world music, che torna al festival per presentare, in anteprima alcuni brani.

Valerio Franzoni