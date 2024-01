All’Aeroporto scende con il paracadute

La scuola di paracadutismo di Ferrara e l’Aero club ’Fabbri’ organizzano domani la 39ª edizione della Befana che scende col paracadute. La manifestazione si terrà a partire dalle 14:30 sul piazzale dell’Aero Club all’Aeroporto di Ferrara (zona Via Bologna). Nel corso del pomeriggio si susseguiranno voli di aerei, di alianti, lanci di paracadutisti. Una festa dei piloti e dei paracadutisti ferraresi, e delle relative scuole di pilotaggio e di paracadutismo, che organizzano e offrono questa manifestazione a tutta la cittadinanza e in particolare modo ai bambini. Verso le 15 la Befana si lancerà in caduta libera da circa 1500/2000 metri e dopo essersi divertita a volteggiare in aria, atterrerà sul piazzale dove distribuirà giocattoli, dolci e regali. I clown di corsia dell’associazione Circi regaleranno ai bambini palloncini.