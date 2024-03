All’appuntato scelto Baccello il ’grazie’ dei cittadini

COMACCHIO

Giovedì prossimo l’appuntato scelto q.s. Maurizio Baccello, attualmente in servizio presso il nucleo comando della Compagnia di Comacchio, raggiungerà il traguardo della pensione, dopo ben 37 anni nell’Arma. Giunto in Emilia Romagna nel 1988, dopo una breve parentesi a Novellara, l’appuntato Maurizio Baccello viene assegnato dapprima alla Stazione di Bosco Mesola, e dal 1993 al 2017 ha prestato servizio alla Stazione di Goro, facendosi apprezzare dalle autorità locali e dalla comunità per la sua innata vocazione alla vicinanza alla gente. Ieri, alla presenza del suo comandante e dei colleghi, i sindaci di Goro e Mesola, Marika Brugnoli e Gianni Michele Padovani, gli hanno dedicato un saluto.