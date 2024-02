Allarme furti, potenziati i controlli: "Polizia locale anche di sera"

In risposta agli ultimi furti verificatisi nella zona dell’Alto Ferrarese, inclusa Vigarano, l’amministrazione si è prontamente coordinata con carabinieri e polizia locale. "Abbiamo chiesto che sia implementata l’azione di pattuglie serali e notturne – così il sindaco Davide Bergamini –. Immediata la risposta dei carabinieri, già comunque impegnati in questo servizio e che voglio ringraziare per l’importante lavoro che svolgono quotidianamente sul territorio. Abbiamo inoltre chiesto al comandante Stefano Ansaloni la possibilità di inserire servizi serali e notturni anche con la polizia locale. Infatti già da questa settimana è previsto un servizio di pattuglia serale".

La sicurezza dei cittadini è una priorità per l’amministrazione, che sta lavorando attivamente per potenziare gli strumenti di controllo, come l’installazione di nuove telecamere. Da quando la polizia locale è entrata a far parte del corpo unico, si è garantito un doppio turno di pattuglia quotidiana, rispetto al turno unico del passato. Si inserirà poi in questo contesto anche il supporto di Anc che, a seguito della convenzione stipulata, potrà svolgere attività di osservazione del territorio. "Siamo perplessi riguardo ai commenti del consigliere De Michele, la quale sembra non comprendere i progressi che questa amministrazione ha messo e sta mettendo in campo – ha aggiunto il sindaco –. Quando poi cerca di elogiare posizioni del passato in confronto a posizioni attuali, più dinamiche e rispondenti alle esigenze del territorio, dimostra che in questi sette anni di consiglio comunale non ha ancora appreso le dinamiche del Comune confermando e rappresentando in pieno la politica stantia della maggioranza di cui ha fatto parte in passato e che ha fatto vivere il periodo più buio al nostro territorio. La nostra amministrazione – conclude –, al contrario, si impegna costantemente a migliorare la qualità della vita dei cittadini e daremo la massima importanza a tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza dei vigaranesi".