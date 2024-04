Alle 10 l’alzabandiera e le voci delle autorità. Poi la mostra e nel pomeriggio il concerto

Ecco tutte le iniziative per celebrare la festa della Liberazione. Alle 10 di giovedì, il primo momento istituzionale in piazza della Cattedrale (in caso di maltempo, la cerimonia si terrà sotto Galleria Matteotti). Dopo l’alzabandiera con onori militari nella Torre della Vittoria e la deposizione di corone d’alloro al Sacrario, via agli interventi del presidente della Consulta provinciale degli studenti Martino Ravasio; il presidente provinciale dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia Roberto Cassoli; il rappresentante delle associazioni combattentistiche e d’arma Carmelo Vincenzo Perez; il sindaco Alan Fabbri; il prefetto Massimo Marchesiello.

A seguire, dalle 11, funzione religiosa nella Cattedrale celebrata dall’arcivescovo Gian Carlo Perego, preceduta dalla deposizione di un mazzo di fiori sulla tomba di mons. Ruggero Bovelli. Alle 16.15 in piazza Municipio il concerto a cura dell’associazione Banda filarmonica Ludovico Ariosto (in caso di maltempo il concerto si terrà in Sala Estense). Alle 17.15 l’ammainabandiera in piazza della Cattedrale. Dalle 10 alle 19, lungo Muretto del Castello (Corso Martiri) la mostra “Per non dimenticare” a cura dell’istituto di Storia contemporanea.

Un ricco calendario di iniziative culturali è stato predisposto con un programma di appuntamenti al Centro di documentazione del Museo del Risorgimento e della Resistenza il quale proseguirà fino a mercoledì 22 maggio. Tutti i dettagli delle iniziative del programma sono scaricabili sulla pagina di Cronacacomune dedicata alle iniziative culturali per il 25 aprile e quella dedicata alla sfilata rievocativa della Colonna della libertà.