"Alle 4 del mattino verso i campi. Stipati in auto, al volante i caporali"

La sveglia è alle quattro del mattino, l’appuntamento è lungo una strada. Passa un macchinone scalcagnato, ci si sta in sette, stretti, qualche sigaretta, la voglia di sorridere è poca. "Il caporalato è un fenomeno endemico. Bene i controlli, bene le iniziative per sensibilizzare, ma dobbiamo guardare in faccia la realtà. Ogni mattina, quando servono braccia per le campagne, nella zona di Portomaggiore i caporali vanno a caricare i pakistani, braccianti per una manciata di soldi, che portano in Romagna e nel Veneto", dice Dario Alba, segretario Flai Cgil, la lotta a questa piaga quasi una battaglia personale.

Gli arresti, ci sono stati

"Certo, ma dobbiamo essere consapevoli che il fenomeno c’è ancora. Fino a quando ci sono persone che sono in grado di offrire un lavoro, alloggio e pure il trasporto a chi ha bisogno di soldi da mandare a casa alle famiglie, il caporalato continuerà a prosperare"

Casa e trasporti?

"Sempre a Portomaggiore una persona dava alloggio a sette persone in un’abitazione. E siamo bassi, in 50 metri quadrati ne vengono stipate ben di più"

Trasporti, cosa intende

"Ti vengono a prendere con quelle auto, ti portano in campagna. La campagna non è dietro l’angolo, se non hai la patente, un auto, come fai? Facciamo corsi di alfabetizzazione, per aiutare questi ragazzi a prendere la patente, così magari possono trovarsi un lavoro in regola. La lotta al caporalato comincia da qui, bisogna colpire dove è più forte"

Li portano nelle altre regioni?

"Anche ma non solo. Quella è la prima ondata delle quattro del mattino. Poi tornano e fanno, diciamo così, un altro carico che portano nel Basso Ferrarese, nelle zone di Mesola, Codigoro"

Durante un vertice a Portomaggiore con la prefettura, si è parlato di uno sportello da realizzare nel Comune

"E’ uno strumento per sottrarre forza ai caporali. Uno sportello, con un interprete. Il sindaco l’ha sempre sostenuto, ora c’è l’impegno della Regione per finanziarlo"

Che fine fanno i soldi che guadagnano?

"La maggior parte li spediscono in patria. Devono saldare il debito di migliaia di euro che hanno sostenuto per pagarsi il viaggio. Spesa alla quale hanno contribuito genitori, zii, i familiari"

Campagne, i ragazzi italiani spesso si girano dall’altra parte

"Lei andrebbe a lavorare per sette euro lordi, cinque netti all’ora. Questa è la tariffa per chi comincia in agricoltura. Con queste ‘cifre’ la campagna non è più attrattiva, i ragazzi vanno via".