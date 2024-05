Allo stadio ’Uniti per Vincere’: "Così aiutiamo i nostri pompieri"

Torna oggi, allo stadio "Decimo Preziosa" di Copparo, la manifestazione "Uniti per Vincere". Si tratta della seconda edizione del triangolare, volto a sostenere il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Copparo. L’evento all’insegna dello sport, dello spettacolo, del buon cibo e, soprattutto, della solidarietà, prenderà il via alle 18 di domani. Si inizierà con il quadrangolare del settore giovanile e con la presenza dei primi ospiti: Roberto Farinelli, campione italiano di Motociclismo National Trophy 600, Mattia e Darko per una dimostrazione di addestramento cinofilo e la Compagnia teatrale Insieme x Caso, che proporrà un messaggio contro il bullismo e, in serata, un altro momento contro la violenza sulle donne. Seguirà il triangolare che vedrà scendere in campo le rappresentative dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, e All Star Copparo. Dalle 21 si esibirà in concerto Alex Mari. Non mancheranno lo stand gastronomico, l’area bimbi con i gonfiabili e l’esposizione dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco Volontari. Mentre a scopo benefico i calciatori Manuel Lazzari, Mirco Antenucci, e il motociclista Roberto Farinelli hanno donato le loro maglie autografate. La conduzione e l’animazione saranno a cura di Gian Marco Duo e Michele Boscolo. L’entrata alla manifestazione, per chi volesse partecipare, è libera.

Valerio Franzoni