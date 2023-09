"Alluvione, stanziati soltanto 4 milioni e mezzo"

Ok ai finanziamenti, ma il prezzo non è giusto. Finanziamenti per gli alluvionati con il contagocce: appena 4,5 milioni di euro. E’ questa la cifra che mercoledì il Consiglio dei Ministri, seduta nella quale ha disposto la dichiarazione dello stato di emergenza per la tempesta di grandine e il tornado che si sono abbattuti nelle nostre zone lo scorso 22 luglio, ha messo a disposizione. Lo stato di emergenza sarà aperto per 12 mesi, i soldi sono chiaramente insufficienti, si spera sia una misura temporanea. Il territorio più danneggiato del Ferrarese è Campotto, tanto che venerdì scorso il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, assieme all’assessore regionale al Bilancio l’ostellatese Paolo Calvano e al sindaco di Argenta Andrea Baldini, aveva incontrato i cittadini nella piazzetta del paese. Un’assemblea partecipata e civile. Ricordiamo che la frazione confinante con la Romagna è stata colpita sia dall’alluvione del 2 che del 16 maggio, senza contare il che il 22 luglio era stata colpita anche da un fortunale, una tromba d’aria accompagnata da una grandinata, con famiglie che hanno subìto danni dall’alluvione e si ritrovano con la casa scoperchiata. Il timore principale della popolazione è che con l’inizio dell’autunno il sistema idraulico possa non essere ripristinato. E i timori della vigilia erano fondati, almeno per ora. "La ricostruzione del terremoto è iniziata il giorno dopo la scossa, oggi le risposte invece sono troppo lente. Non sappiamo molto di più su come saranno spesi i soldi – commenta deluso il sindaco di Argenta, Andrea Baldini – ma sappiamo sicuramente che sono pochi".

f.v.