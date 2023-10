Ambiente pulito, torna ’Per un pugno di mozziconi’

PORTOMAGGIORE

L’educazione ambientale comincia con le piccole cose coinvolgendo le scuole. E’ la finalità di "Per un pugno di mozziconi", che coinvolge i comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato. L’appuntamento è per sabato prossimo nei comuni dell’Unione Valli e Delizie, Soelia e Clara organizzano una giornata di sensibilizzazione ambientale e di raccolta mozziconi nell’ambito delle giornate di "Puliamo il mondo Legambiente". Si vuole sensibilizzare i cittadini a non buttare i mozziconi per terra e a lasciare pulito l’ambiente. Un mozzicone di sigaretta con il filtro impiega tra i 5 e i 10 anni per biodegradarsi, un lasso di tempo davvero lungo durante il quale fa in tempo a inquinare e danneggiare l’ambiente, finendo spesso nella pancia di qualche animale. Buttare un mozzicone per terra è un gesto che, se pensato su vasta scala, ha un forte impatto ambientale. Il ritrovo dei volontari è alle 9, in contemporanea nelle piazze dei tre comuni. Ad Argenta in piazza Marconi è prevista la partecipazione degli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di Argenta e delle classi terze e quarte Levi Montalcini a indirizzo socio assistenziale, inoltre del Gruppo Scout di Argenta, del Centro Giovanile Argenta, di volontari di Legambiente e Plastic Free Argenta, Argenta’s meme, Cai Argenta. A Portomaggiore in piazza Umberto I parteciperà la classe seconda dell’istituto Tecnico e i volontari di Fareambiente e a Ostellato presso le Vallette si potranno portare i mozziconi raccolti dai cittadini in autonomia, da consegna entro le ore 11. In piccoli gruppi dotati di sacchi e guanti scandaglieranno le vie principali e i punti "sensibili" dei tre centri cittadini a caccia di mozziconi.

Franco Vanini