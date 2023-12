Ambrogio, cimitero in sicurezza: "Intervento da 72mila euro"

Prosegue il programma di messa in sicurezza delle strutture cimiteriali copparesi. La giunta comunale, infatti, ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento delle coperture e delle lattonerie delle sei cappelle collocate nel quadrante sud-ovest del cimitero di Ambrogio. L’intervento prevede un investimento complessivo di 72mila euro e, come detto, si inserisce in un più ampio programma di messa in sicurezza delle strutture cimiteriali comunali per circa 415mila euro. In quest’ambito, Patrimonio Copparo ha già messo mano ai complessi di Saletta, Fossalta e Gradizza. Per quanto concerne il camposanto di Ambrogio, le lavorazioni consisteranno nell’esecuzione di opere di rimaneggiamento del manto di copertura con sostituzione dei coppi in cotto esistenti e danneggiati e la posa di guaina impermeabilizzante e nella sostituzione dei canali di gronda e dei pluviali con nuovi elementi in lamiera preverniciata integrati con la posa di scossaline metalliche protettive in corrispondenza degli elementi in cemento di coronamento più esposti. Contestualmente si provvederà al consolidamento mediante iniezioni di malta legante e nuovo fissaggio delle lastre in pietra naturale a rivestimento dei prospetti e al ripristino delle aree intonacate e tinteggiate dei timpani che, nel tempo, hanno perso materiale e finitura. Questi lavori non andranno a modificare l’immagine attuale delle sei cappelle, ma ne metteranno in sicurezza gli elementi.

Valerio Franzoni