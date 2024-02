"Ambulatorio volontario, in dieci mesi 400 assistiti"

Un ambulatorio volontario, con prestazioni gratuite. Si trova in via Goldoni, nel Quartiere del Sole, E’ stato inaugurato neppure un anno fa ed è oggi, con quasi 400 prestazioni in soli dieci mesi, un punto di riferimento imprescindibile e di eccellenza. Una realtà realizzata e attiva, grazie alla collaborazione fra Comune e Lions Club Bondeno, Anteas, che ha dato la disponibilità delle infermiere volontarie e Croce Rossa Cento-Bondeno, che ha invece offerto i propri locali come sede dell’ambulatorio. In questi giorni l’Amministrazione comunale ha erogato, all’associazione Anteas, per l’attività delle infermiere volontarie, un contributi di mille euro. "Credo fortemente in questo progetto – sottolinea l’assessore ai servizi sociali Francesca Piacentini - di forte valenza sociale, che consente ai nostri cittadini di poter usufruire di un servizio gratuito professionale e per il quale l’impegno da parte dell’amministrazione sarà costante. Ringrazio quindi i volontari che vi dedicano il loro tempo con un’offerta che negli anni è aumentata con estrema puntualità nell’interesse dei nostri cittadini". Paolo Saltari, referente Lions per il progetto dell’ambulatorio volontario spiega: "Orgnizzato dal Lions club Bondeno e Anteas, funziona con l’apporto di quattro infermieri volontari – spiega - che eseguono prestazioni quali: iniezioni intramuscolari, piccole medicazioni, misurazione della pressione arteriosa, esame della glicemia e colesterolo". Presso la sede vengono eseguiti anche esami ecografici ed elettrocardiogrammi, "La sede funziona inoltre – aggiunge Saltari - come base organizzativa degli screening della vista e dei problemi della deambulazione e della postura dei bambini, che vengono esegeguiti presso i plessi scolastici del comune in collaborazione con la scuola e le famiglie". Non è tuto: "E’ al vaglio – annuncia Saltari del Lions - la possibilità concreta, quando ci saranno le condizioni logistiche, di ampliare l’offerta specialistica. Tutto ovviamente gratuitamente – sottolinea il referente Lions – per la comunità". Poi la conferma: "Nel 2023, in soli dieci mesi, abbiamo eseguito 398 prestazioni". Un record che sottolinea la valenza di un servizio gratuito che sa interpretare le esigenze dei cittadini in una visione ampia di aiuto, collaborazione e solidarietà. "Ritengo che sia fondamentale poter contare su questa struttura che è un valido strumento che vede cittadini di Bondeno a servizio volontario di altri cittadini – sottolinea il vicesindaco Piacentini -. Questo ambulatorio aveva subito un arresto forzato durante gli anni del covid ma poi ha saputo ripartire aumentando".

Claudia Fortini