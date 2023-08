’Amici di Sandolo’, sagra al via

Si scaldano i motori a Sandolo per la sagra paesana, che si terrà dal 1° al 4 settembre, a cura del comitato "Amici di Sandolo", nel giardino del centro civico della frazione portuense, dove è stato allestito lo stand gastronomico, dove si potranno apprezzare le specialità gastronomiche ferraresi preparate dalla brigata di cucina guidata dal presidente dell’associazione Fausto Villani, dalla salamina con puré ai cappellacci di zucca, grigliate di carne e pesce. La novità dell’edizione 2023 è il palo della cuccagna, in programma domenica 3 settembre, con ricchi premi; sempre domenica ma alle 15.30 i giochi di una volta per bambini. Ogni sera ballo liscio con orchestra e pesca di beneficenza; sabato 2 settembre dalle 8 alle 12.30 ci sarà un ciclo raduno valido per il campionato provinciale Uisp, organizzato da Portuense Ciclismo.