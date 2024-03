Amicizia con Dillingen. Studenti a confronto

Si rafforza l’amicizia tra Bondeno e Dillingen grazie ai giovani e allo lo scambio culturale fra i ragazzi degli istituti superiori delle due città. In questi giorni, quattordici giovani tedeschi stanno venendo accolti e ospitati per una settimana da altrettanti studenti del Liceo Scientifico "Carducci" di Bondeno. Fra le attività svolte nel corso dello scambio si registrano visite culturali a importanti città d’arte quali Ferrara, Ravenna e Padova, ma anche alcune ore di lezione in inglese in particolare con il corso di informatica, e in generale svariate occasioni di socializzazione e di aggregazione predisposte tanto dalla scuola, quanto dai ragazzi e dalle famiglie ospitanti. "Un caloroso benvenuto ai nostri giovani amici tedeschi e un ringraziamento alla scuola e alle famiglie per l’impegno e la volontà di far vivere ai giovani un’esperienza unica e altamente formativa – è stato il commento del sindaco Simone Saletti e dell’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Aria Poltronieri –. Italiani e tedeschi hanno modo di instaurare nuove amicizie".