Amori, eroi e armi a palazzo Ducale. Un’ode al Palio, tra luci e suoni

"Sarà un’ode all’amore che nasce dalle armi, una danza tra spade e cuori, dove la passione per la vita si fonde con il rispetto per la storia", dedicata a un’antica quanto appassionante tradizione: quella del Palio, tra le più affascinanti e significative tramandate sino a oggi nella città estense. Questa è l’idea al centro del nuovo spettacolo di videomapping che, da domani al 5 maggio, per quattro sere consecutive (ogni sera a partire dalle 21 e fino all’1 di notte) illuminerà l’antica facciata del palazzo Ducale, compresa la torre, con una delle storie più caratteristiche della città estense, quella del suo Palio. Si intitola infatti ‘D’arme e d’amore’ l’installazione multimediale artistica progettata per Ferrara in questi mesi dalle celebri firme di Andrea Bernabini e Sara Caliumi, con le musiche di Davide Lavia. Le proiezioni, in programma da giovedì 2 a domenica 5 maggio, partiranno ogni sera dalle 21, con replica ogni venti minuti circa. Sabato lo spettacolo si arricchisce con la presenza del deejay Lorenzo de Blanck, che a partire dalle 22.30 darà vita a un live set musicale, per la prima volta dal balcone della sala dell’Arengo del palazzo municipale che si affaccia sulla piazza.

"È un’operazione che portiamo avanti ormai da diversi anni – le parole dell’assessore al turismo Matteo Fornasini –, lo spettacolo affonda questa volta nella cultura, nella storia e nella tradizione della nostra città e del nostro paese. Le pareti del palazzo Ducale si animeranno, raccontando storie di eroi e santi, di passioni e sacrifici, di simbologie oniriche, di un tempo lontano che continua a pulsare nel cuore di Ferrara". Dopo gli spettacoli di videomapping sul duomo, sul Castello e lo scorso anno su palazzo dei Diamanti, per lo show sulla facciata e sulla torre di palazzo Ducale il gruppo di artisti ha lavorato nei mesi scorsi alla realizzazione di suggestive ed evocative animazioni complesse in 3D e con l’utilizzo di motion graphics, in grado di modificare la percezione visiva dello spettatore creando un immaginario di stupore e meraviglia. "Da quest’anno il Palio è diventato Fondazione e per noi è un piacere e un onore sapere che il videomapping sarà dedicato alla sua ricca e importante storia – dichiara Nicola Borsetti, presidente della Fondazione Palio –. Con questo spettacolo si dà il via alle celebrazioni che per tutto maggio coinvolgeranno e arricchiranno la città di Ferrara, fino alle corse in serale nella suggestiva piazza Ariostea previste per il 25 maggio".