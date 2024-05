Ancora grandine e pioggia. Malborghetto sott’acqua. E una scuola viene chiusa

Città, frazioni, parte della provincia. La pioggia non dà tregua e ieri pomeriggio ci si è messa pure la grandine. Una mezz’ora abbondante di acqua e ghiaccio dal cielo hanno portato allagamenti e danni ingenti all’agricoltura. Tra le 16 e le 17 il pluviometro di Malborghetto – una delle zone maggiormente colpite – segnava oltre 60 millimetri di acqua con i vigili del fuoco impegnati a lungo per liberare le strade e i giardini delle case. Grossi problemi anche in via Santa Margherita – siamo in città –, chiusa momentaneamente al traffico perché allagata, con vari problemi per scantinati e garage. Sorte simile anche per via Matilde Serao e via Magnoni, dove con il Comune sono intervenuti anche i tecnici di Hera per liberare le caditoie occluse dalla grandine e dal fogliame. "Situazione difficile – così il sindaco Alan Fabbri sul suo profilo social, il quale ieri pomeriggio ha annullato un appuntamento elettorale previsto per le 18.30 in centro storico – anche al nido e scuola d’infanzia Le Margherite di Boara, che rimarrà chiuso oggi per verifiche necessarie strutturali, in attesa di nuove comunicazioni. L’acqua infatti è venuta giù attraversando il controsoffitto".

Nessuna criticità è stata segnalata invece per alberi e rami caduti in strada. Soliti problemi, invece, in alcuni tratti della superstrada Ferrara-Mare, con le buche coperte dall’acqua e l’asfalto non certo drenante. In provincia grandinate soprattutto a Copparo e Ostellato. Manco a dirlo, i danni maggiori li ha riportati l’agricoltura, già alle prese con le difficoltà di raccolta della frutta – fragole in particolare – per i campi zuppi. E per oggi pomeriggio è prevista altra pioggia.

Tornando alla città, ha fatto discutere infine piazza Cortevecchia, appena inaugurata e che ieri è tornata ad allagarsi.